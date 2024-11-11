Максима Забелина на посту руководителя администрации главы Башкирии заменил Азат Бадранов

— Работа должна продолжаться, без руководителя администрации главы сложно работать. У нас есть первый заместитель, поэтому исполнение обязанностей руководителя администрации главы с сегодняшнего дня будет возложено на Бадранова Азата Шамилевича. Перехватывайте все, у нас никаких переходных этапов нет, никаких курсов молодого бойца нет — вперед и работаем, — заявил Хабиров.