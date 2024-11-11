Максима Забелина на посту руководителя администрации главы Башкирии заменил Азат Бадранов. Об этом во время оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой сообщил Радий Хабиров.
— Работа должна продолжаться, без руководителя администрации главы сложно работать. У нас есть первый заместитель, поэтому исполнение обязанностей руководителя администрации главы с сегодняшнего дня будет возложено на Бадранова Азата Шамилевича. Перехватывайте все, у нас никаких переходных этапов нет, никаких курсов молодого бойца нет — вперед и работаем, — заявил Хабиров.
Напомним, Максим Забелин, как ранее сообщил Радий Хабиров, возглавит крупнейшую систему здравоохранения в Московской области.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.