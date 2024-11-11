Губернатор пришел на первый урок в новой школе красноярского микрорайона Метростроитель (видео)

Поздравить их с этим событием приехал губернатор края.
Вторую четверть здесь начали 517 детей, заниматься с ними будут 22 педагога. Всего же новая городская школа рассчитана на 1 280 учеников, ее приоритетное направление — инженерно-техническая профильная подготовка кадров для транспортного комплекса региона. Первым в расписании стал урок на тему «Твой вклад в общее дело» общероссийского проекта «Разговоры о важном».
Михаил Котюков посетил медблок, спортзал и классы, оснащенные современным оборудованием, а в читальном зале библиотеки ознакомился с экспозицией, где представлена история транспортной отрасли края.
«Мы практически с самого начала строительства определили для себя профильную направленность — участвовать в развитии транспортного сектора Красноярска и Красноярского края. Ведь уже невозможно представить себе будущее нашего города без метро, поэтому в стенах этой школы мы будем развивать интерес у детей к тем профессиям, которые связаны со строительством метротрамвая и его обслуживанием. У нас уже заключены партнёрские соглашения с Красноярской железной дорогой и дирекцией по строительству Красноярского метротрамвая. В следующем году мы откроем профильные классы, где будет углубление в технику, информатику, физику. Начиная с 1 класса будем рассказывать о профессии, водить на экскурсии, приглашать специалистов», — рассказал директор школы № 161 Дмитрий Чеменев.
Учиться в новой школе дети будут в одну смену. Большой акцент будет сделан и на физической подготовке ребят: для этого есть футбольное поле, универсальная игровая площадка, площадка для занятий легкой атлетикой и гимнастикой, беговые дорожки. Для школьников откроются секции волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, тхэквондо, каратэ, греко-римской борьбы, дзюдо.
Глава края отметил, что в Красноярске это уже седьмая школа, построенная по нацпроекту «Образование», а всего за пять лет во всем крае возвели 26 новых школ. «Обязательно продолжим эту работу. В ближайшие три года введем еще 30 образовательных учреждений по всему краю. Земельные участки выбраны, средства в бюджет включены, подрядчики на части объектов уже отобраны, часть еще в процессе конкурсных процедур, — рассказал Михаил Котюков. — Теперь строятся школы, где есть все необходимое для проведения и учебных занятий, и для работы во внеурочное время, поэтому они становятся центром притяжения для всей семьи и, конечно, центром развития наших городов и районов».