Губернатор пришел на первый урок в новой школе красноярского микрорайона Метростроитель (видео)

Глава края отметил, что в Красноярске это уже седьмая школа, построенная по нацпроекту «Образование», а всего за пять лет во всем крае возвели 26 новых школ. «Обязательно продолжим эту работу. В ближайшие три года введем еще 30 образовательных учреждений по всему краю. Земельные участки выбраны, средства в бюджет включены, подрядчики на части объектов уже отобраны, часть еще в процессе конкурсных процедур, — рассказал Михаил Котюков. — Теперь строятся школы, где есть все необходимое для проведения и учебных занятий, и для работы во внеурочное время, поэтому они становятся центром притяжения для всей семьи и, конечно, центром развития наших городов и районов».