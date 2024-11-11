Предостережения из-за зарастания земель коноплей вынесли в Иркутской области

На территории Эхирит-Булагатского района в сентября этого года прошли рейды, во время которых специалисты обследовали 47 гектар земли и выявили нарушения, связанные с произрастанием наркосодержащих растений. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.