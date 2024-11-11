Предостережения из-за зарастания земель коноплей вынесли в Иркутской области

На территории Эхирит-Булагатского района в сентября этого года прошли рейды, во время которых специалисты обследовали 47 гектар земли и выявили нарушения, связанные с произрастанием наркосодержащих растений. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Надзорное ведомство объявило собственникам земельных участков предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, связанных с зарастанием дикорастущей конопли, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В это время специалисты напоминают, что нельзя захламлять земли сельскохозяйственного назначения. Помимо этого нужно вовремя избавлять от сорняков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 91-летняя пенсионерка погибла на пожаре в Ангарске. По предварительной версии, пламя охватило квартиру из-за непотушенных свечей.