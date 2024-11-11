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Сергей Безруков даст спектакль для красноярского зрителя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 марта в Большом концертом зале Красноярска пройдет показ спектакля «Казанова. Ars Vivendi». Исполнитель главной роли и режиссер-постановщик — Сергей Безруков.

«Казанова. ARS VIVENDI» — это комедия в двух актах о приключениях Казановы при дворе Екатерины II.

Для Красноярска это не премьера. Спектакль был представлен на сибирской сцене еще в 2022 году, всероссийская премьера спектакля прошла в ноябре 2021 года на сцене Московского Губернского театра. Литературной основой послужила пьеса Андрея Ларионова, известный как художник комиксов и автор романов о приключениях Казановы в России, пишет портал Культура24. В спектакле заняты Сергей Безруков, Екатерина Климова, Сергей Сафронов, Сергей Степин, Елена Муравьева, Зоя Бербер, Юрий Зверев, Георгий Заболотский, Андрей Корнеев, Александр Павлов.

Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут. Стоимость билетов для красноярцев варьируется от 2,5 до 13 тыс рублей.

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