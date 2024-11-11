Сергей Безруков даст спектакль для красноярского зрителя

Для Красноярска это не премьера. Спектакль был представлен на сибирской сцене еще в 2022 году, всероссийская премьера спектакля прошла в ноябре 2021 года на сцене Московского Губернского театра. Литературной основой послужила пьеса Андрея Ларионова, известный как художник комиксов и автор романов о приключениях Казановы в России, пишет портал Культура24. В спектакле заняты Сергей Безруков, Екатерина Климова, Сергей Сафронов, Сергей Степин, Елена Муравьева, Зоя Бербер, Юрий Зверев, Георгий Заболотский, Андрей Корнеев, Александр Павлов.