В Ростовском зоопарке появилась полярная сова

В зоопарке Ростова появилась полярная сова. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада.
По словам сотрудников зоопарка, самка полярной совы прибыла из Липецка. Там хищница появилась на свет 26 июня прошлого года. Белоснежная красавица уже успела покорить сердца посетителей Ростовского зоопарка.
— Мастер маскировки, искусный охотник, способный бесшумно пикировать на свою добычу, не оставляя ей малейшего шанса — полярная сова, одна из самых загадочных и удивительных птиц. Она безраздельно властвует в тундре, конкурируя за охотничьи угодья лишь с немногими другими хищными птицами, — поделились сотрудники зоопарка.
Отметим, что полярная сова находится в комплексе «Хищные птицы». Каждый желающий может с ней познакомиться.