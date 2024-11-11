В Ростовском зоопарке появилась полярная сова

— Мастер маскировки, искусный охотник, способный бесшумно пикировать на свою добычу, не оставляя ей малейшего шанса — полярная сова, одна из самых загадочных и удивительных птиц. Она безраздельно властвует в тундре, конкурируя за охотничьи угодья лишь с немногими другими хищными птицами, — поделились сотрудники зоопарка.