«Каменные горы»: как укрепляют побережье для спортивного лагеря в Филинской бухте

В Филинской бухте приступают к строительству берегозащитных сооружений для детского спортивного лагеря. Как идут работы — в материале Калининград.Ru.
На территорию Филинской бухты тяжёлая техника завозит крупные камни. Горы булыжника складируют в прибрежной зоне. Как сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», всего планируют доставить 40 тысяч тонн гранита из Карелии. Большая часть материала уже прибыла на строительную площадку.
В рамках проекта в акватории собираются возвести три каменные Т-образные буны. Они будут заканчиваться волноломами из булыжника. Сверху предусмотрена установка железобетонной плиты.
Кроме того, по проекту планируют укрепить склон у Филинской бухты. Для этого также используют железобетонные плиты, которые уложат на щебёночное основание и свайно-ростверковый фундамент.
На территории также обещали намыть пляж шириной до ста метров. На один погонный метр берега предполагается направить до 70 кубических метров морского песка.
Первые объекты спортивного центра в Филинской бухте планируют сдать в 2026 году. Сроки переносили из-за необходимости менять проектную документацию. Работы выполняет нижегородская компания. Контракт на 6,3 миллиарда рублей с организацией заключили в декабре 2021 года.
Под круглогодичный комплекс выделили участок площадью 56,7 гектара. Территория захватывает пляж в районе спуска для лодок, подъездную дорогу, поляну, где раньше проводили «Балтийский Артек», и крупный земельный массив западнее от неё — до границ воинской части.
Проект строительства второй очереди детского спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте прошёл госэкспертизу летом 2023 года. На берегу Балтийского моря появится несколько зданий общей площадью почти 44 тысячи квадратных метров. Их разместят недалеко от первой очереди комплекса и соединят автомобильной дорогой и пешеходными тропами.
В будущем комплексе смогут жить, учиться и тренироваться школьники от 10 до 18 лет из Калининградской области и других регионов России. На территории лагеря построят открытое спортивное ядро с трибунами для зрителей, универсальный спортивно-культурный комплекс с залом и бассейном, ледовый комплекс с двумя хоккейными площадками, а также жилой блок, восстановительный и учебно-образовательный центры, залы для борьбы, танцев и другие объекты.