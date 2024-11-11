«Каменные горы»: как укрепляют побережье для спортивного лагеря в Филинской бухте

В будущем комплексе смогут жить, учиться и тренироваться школьники от 10 до 18 лет из Калининградской области и других регионов России. На территории лагеря построят открытое спортивное ядро с трибунами для зрителей, универсальный спортивно-культурный комплекс с залом и бассейном, ледовый комплекс с двумя хоккейными площадками, а также жилой блок, восстановительный и учебно-образовательный центры, залы для борьбы, танцев и другие объекты.