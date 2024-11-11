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Вместо звонков в школах Новосибирска зазвучит Чайковский

В России, в том числе и в Новосибирской области, с ноября 2024 года стартовал проект «Музыка вместо звонка», его инициировало министерство просвещения РФ.

Проект направлен на приобщение детей к музыкальной культуре через знакомство с великими композициями и их композиторами.

Вместо привычных звонков в школах страны будут раздаваться отрывки произведений Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».

Отрывки Пахмутовой будут звучать в ноябре. В декабре школьники будут наслаждаться музыкальными фрагментами из балетов Чайковского.

Перед Новым годом жителей Новосибирска ждет третья шестидневная рабочая неделя в 2024 году. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.

образование