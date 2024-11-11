Вместо звонков в школах Новосибирска зазвучит Чайковский

Проект направлен на приобщение детей к музыкальной культуре через знакомство с великими композициями и их композиторами.
Вместо привычных звонков в школах страны будут раздаваться отрывки произведений Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».
Отрывки Пахмутовой будут звучать в ноябре. В декабре школьники будут наслаждаться музыкальными фрагментами из балетов Чайковского.
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