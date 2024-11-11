Еще в одном омском супермаркете нашли фальсификат масла

Омский Россельхознадзор обнаружил фальсифицированную молочную продукцию на полках еще одного супермаркета. На этот раз некачественное масло продавалось в «Светофоре».
По результатам отобранных проб, в масле «Крестьянское» с процентом жирности 72,5% были отклонения от нормы по жирно-кислотному составу, а также наличие стеринов.
В ведомстве сообщили, что некачественную продукцию поставляло ООО «Фудтрейдинг». В ходе проверки были также обнаружены и другие несоответствия. Например, организация оформила документы на производство продукции, изготовителями которой затем стали предприниматели Трофимова М. Н. и Дивенко Л. Н.
Но и на этом несоответствия не закончились — масло производили под названием «Масло несоленое традиционное 82,5% 500г», изготовителем которого первоначально была указана Карпова Н. Н. Однако затем изготовителем на упаковке был указан Дивенко Л. Н., который не был зарегистрирован в системе «Честный знак».
Фальсифицированное масло поставляли не только в магазины сети «Светофор». Так, в ведомстве обнаружили его поступление в омский «Госпиталь для ветеранов войны».
Россельхознадзор направил результаты проверки в полицию, налоговую и антимонопольную службу.
Ранее мы писали, что в Омске продавали поддельную молочную продукцию.