Еще в одном омском супермаркете нашли фальсификат масла

Но и на этом несоответствия не закончились — масло производили под названием «Масло несоленое традиционное 82,5% 500г», изготовителем которого первоначально была указана Карпова Н. Н. Однако затем изготовителем на упаковке был указан Дивенко Л. Н., который не был зарегистрирован в системе «Честный знак».