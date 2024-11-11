Дмитрий Демешин провёл приём жителей Хабаровского края в новом формате

Речь идёт о том, что выплаты студентам приостановлены министерством здравоохранения с июля 2022 года. Это сказалось на количестве студентов. В 2023 году отчислилось 18 человек из числа КМНС, в том числе и по этой причине уменьшилось количество абитуриентов, в этом году первокурсников всего шестеро.