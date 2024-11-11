Дмитрий Демешин провёл приём жителей Хабаровского края в новом формате

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл личный приём граждан по поручению президента России. Во встрече участвовали главный федеральный инспектор по нашему региону Антон Самосюк, Елена Пайзина из Николаевска-на-Амуре, а также заместители председателя правительства, министры и главы муниципалитетов. Мероприятие прошло в приёмной главы государства в краевой столице, с отдалёнными территориями связывались по видеосвязи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Большая часть вопросов была связана с поддержкой участников СВО, их родных, а также неравнодушных граждан, которые добровольно помогают нашим бойцам на передовой.
Так, председатель региональной общественной организации «Помощь нашим 27» Елена Чёрненькая попросила помещение для плетения маскировочных сетей в Николаевске-на-Амуре.
— Предыдущее помещение на базе «Совета ветеранов» попросили освободить под другие занятия. И уже около месяца мы не можем найти помещение на бесплатной основе. Наши волонтёры плетут сети в большом объёме, поэтому помещение нам просто необходимо, — сказала Елена Чёрненькая.
Глава администрации Николаевского района Анатолий Леонов предложил помещение на улице Советская, 75. Его площадь около 60 квадратных метров, что вполне достаточно для организации плетения масксетей. Волонтёрам место это предоставят безвозмездно. Дмитрий Демешин сказал, что это вопрос на его контроле.
Вдова участника специальной военной операции попросила увековечить память своего мужа, гвардии старшего лейтенанта Артёма Щербакова, награждённого Орденом Мужества.
Дмитрий Демешин сказал, что не нужно обременять родственников документами.
Губернатор поручил мэру Хабаровска установить парту Героя в школе № 16, мемориальную доску, внести сведения в электронную Книгу памяти и установить информационные баннеры.
Александр Мальковский, начальник главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами, должен помочь обеспечить выплаты семье погибшего и оформление документов.
Как ранее уже сообщало наше издание, ещё одной темой, которую подняли во время первого личного приёма граждан губернатором Дмитрием Демешиным, стал вопрос поддержки студентов из числа КМНС. Его по видеосвязи задала педагог медицинского колледжа из Николаевска-на-Амуре Елена Пайзина.
Речь идёт о том, что выплаты студентам приостановлены министерством здравоохранения с июля 2022 года. Это сказалось на количестве студентов. В 2023 году отчислилось 18 человек из числа КМНС, в том числе и по этой причине уменьшилось количество абитуриентов, в этом году первокурсников всего шестеро.
Студентки колледжа, третьекурсница Евгения Декаль из села Тыр Ульчского района и второкурсница Дарья Громова из села Булгин Охотского округа ни разу не получали помощь на оплату общежития и питание. Для них, как и для других студентов, решение этого вопроса очень важно.
— Согласен с вами, что нужно удерживать наше население, особенно из числа коренных малочисленных народов. Студенты медики и педагоги — это те, кто определяет настоящее и будущее населения на отдалённых территориях. И необходимо с должной мерой уважения относиться к нашим ребятам и поддерживать их, — заявил Дмитрий Демешин.
Исполняющий обязанности министра образования и науки края Андрей Процко рассказал, что проект постановления о бесплатном питании для студентов-северян сейчас на согласовании. Региональное Минобрнауки работает с колледжами, чтобы компенсировать оплату за общежития.
Жители Хабаровска пожаловались на состояние остановок общественного транспорта. Мария Касутина рассказала, что остановка «Краснодарская» в Ореховой Сопке выглядит плохо.
— Нам нужно измененное пространство городов, а главное необходимо подойти к решению данного вопроса системно. Наши городские агломерации должны быть в едином стиле, — обратил внимание глава Хабаровского края. — Мы все озабочены тем, чтобы вид городов стал лучше, а жизнь людей — комфортнее.
Главе краевого Минтранса губернатор дал поручение разработать единую концепцию остановок в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук должен привести все остановки в порядок.
Прошедшая в приёмной президента встреча показала, что Дмитрий Демешин продолжает демонстрировать свою открытость и стремление к прямому общению с людьми. Несмотря на использование современных технологий, таких как прямые линии, эфиры и работа с комментариями в социальных сетях, он не отказывается от традиционных встреч с жителями, где лично обсуждает с ними волнующие их вопросы.