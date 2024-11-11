До −18 похолодает в Новосибирской области

В ноябре в Новосибирскую область нагрянут по-зимнему сильные морозы. В ближайшие дни в регионе похолодает до −18 градусов, предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— В четверг, 14 ноября, ночью в Новосибирской области ожидается −8…-13, местами температура опустится до −18 градусов, — уточнили метеорологи.
Также в ближайшие три дня синоптики прогнозируют снег, метели, а на дорогах сильную гололедицу.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 1 255,5 кубометра снега убрали с улиц Новосибирска за ночь.