Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −18 похолодает в Новосибирской области

На дорогах возможна сильная гололедица.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в Новосибирскую область нагрянут по-зимнему сильные морозы. В ближайшие дни в регионе похолодает до −18 градусов, предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В четверг, 14 ноября, ночью в Новосибирской области ожидается −8…-13, местами температура опустится до −18 градусов, — уточнили метеорологи.

Также в ближайшие три дня синоптики прогнозируют снег, метели, а на дорогах сильную гололедицу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 1 255,5 кубометра снега убрали с улиц Новосибирска за ночь.