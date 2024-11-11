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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с мэром Тулуна

Главной темой встречи стал вопрос создания новой команды администрации города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с мэром Тулуна Михаилом Гильдебрантом. Как сообщил глава региона в своем тг-канале, одной из главных тем стал вопрос создания новой команды городской администрации. Он также отметил, что важно не забывать про задачи от избирателей и президента России в рамках восстановления пострадавших от паводка территорий.

— Поблагодарил Михаила Гильдебранта за неравнодушие к будущему Тулуна. Но предупредил, что решение ключевых вопросов должно идти в четком взаимодействии с Правительством Иркутской области. Планы работ должны формироваться совместно. Очень важно достичь взаимодействия с местной думой, чтобы и депутатский корпус, и местная власть работали в одном направлении, — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Положительным аспектом является то, что жители отмечают позитивные изменения в развитии города. Правда, задач перед городским и региональным руководством стоит ещё немало.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье на участке трассы хотят построить путепровод над Транссибом. Обход позволит не стоять машинам в ожидании разрешающего проезд сигнала.