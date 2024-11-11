Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с мэром Тулуна

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с мэром Тулуна Михаилом Гильдебрантом. Как сообщил глава региона в своем тг-канале, одной из главных тем стал вопрос создания новой команды городской администрации. Он также отметил, что важно не забывать про задачи от избирателей и президента России в рамках восстановления пострадавших от паводка территорий.