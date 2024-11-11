Реквизит из клипов Стивена Уилсона из Porcupine Tree выставлен на продажу

Стивен Уилсон, известный как лидер прогрессив-рок-группы Porcupine Tree и сольный артист, одобрил продажу реквизита из его клипов Routine и Beautiful Scarecrow. Их созданием занималась фирма Owl House Studios: она же выставляет их на продажу.
Большинство предметов были сделаны вручную, напоминает Louder. Среди представленных лотов — книжные шкафы, ретро-холодильник, тумбы, кусочки пиццы на тарелке, корзинка с вязанием и многое другое.
За минимальную стоимость в сорок пять фунтов (примерно 5700 рублей) можно приобрести игрушечное шимпанзе или крохотную баночку для печенья. Дороже всего могут обойтись предметы мебели: книжный шкаф с различными аксессуарами стоит 2500 фунтов (больше 300 тысяч рублей), а кремовая софа из гостиной — 2000 фунтов.
Самым дорогим лотом Owl House Studios стала главная фигура из клипа Beautiful Scarecrow: черты куклы отдаленно напоминают самого Стивена Уилсона. Ее стоимость — 7500 фунтов (почти миллион рублей).
Ранее в этом году рисунок Виктора Цоя ушел с молотка больше чем за восемь миллионов рублей.