Реквизит из клипов Стивена Уилсона из Porcupine Tree выставлен на продажу

За минимальную стоимость в сорок пять фунтов (примерно 5700 рублей) можно приобрести игрушечное шимпанзе или крохотную баночку для печенья. Дороже всего могут обойтись предметы мебели: книжный шкаф с различными аксессуарами стоит 2500 фунтов (больше 300 тысяч рублей), а кремовая софа из гостиной — 2000 фунтов.