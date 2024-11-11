Собаки без намордников кошмарят отдыхающих в одном из центральных скверов Владивостока

Местные жители обращают внимание должностных лиц, что после 19 часов в сквере собираются владельцы собак крупных пород: овчарок, ротвейлеров, бультерьеров. Животных отпускают бегать по скверу без поводков и намордников, на замечания окружающих реагируют агрессивно. Отходы жизнедеятельности за собаками хозяева не убирают.
Местные жители, обращаясь за помощью к администрации, обращают внимание, что сквер Гайдамак является основным местом отдыха для пенсионеров и маленьких детей в микрорайоне. И увернуться от агрессивной собаки малыш или пожилой человек, скорее всего, не сможет.
Напоминаем, во Владивостоке уже начали штрафовать безответственных владельцев собак. Первым наказание понёс владелец автостоянки на улице Тополевой, который держал в качестве охраны нескольких крупных собак. Животные не были привязаны и бегали не только по территории стоянки, но и за её пределами, пугая пешеходов. К середине октября безответственным владельцам собак было выписано уже 617 штрафов на сумму, превысившую 730 тысяч рублей.