Собаки без намордников кошмарят отдыхающих в одном из центральных скверов Владивостока

Напоминаем, во Владивостоке уже начали штрафовать безответственных владельцев собак. Первым наказание понёс владелец автостоянки на улице Тополевой, который держал в качестве охраны нескольких крупных собак. Животные не были привязаны и бегали не только по территории стоянки, но и за её пределами, пугая пешеходов. К середине октября безответственным владельцам собак было выписано уже 617 штрафов на сумму, превысившую 730 тысяч рублей.