Главное за неделю: объявление номинантов «Грэмми», новый фильм от The Weeknd и мемуары Бритни Спирс в Звуке

Сразу успокоим поклонников Арианы Гранде — музыку она не бросает. Просто сейчас она не будет выпускать альбомы так же часто, как раньше, потому что сосредоточится на актерской деятельности. И уже совсем скоро, 22 ноября, мы сможем увидеть артистку в роли доброй волшебницы Глинды в фильме «Злая». О том, почему Ариана приняла такое решение, можно узнать здесь.