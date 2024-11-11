Главное за неделю: объявление номинантов «Грэмми», новый фильм от The Weeknd и мемуары Бритни Спирс в Звуке

Пусть прошедшая рабочая неделя и была короче, чем обычно, новостей у нас от этого не убавилось. Музыкальный мир не дремлет, не забывайте. Что нас удивило, порадовало и даже огорчило в этот раз, читайте в новом дайджесте.
Новости недели Объявлены номинанты премии «Грэмми-2025».
В этом году больше всех отличилась Бейонсе, ведь она собрала 11 номинаций. Следом за ней идут Билли Айлиш, Charli XCX, Post Malone и Кендрик Ламар, которые поборются за первенство в 7 номинациях. Приятно удивили также певицы Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон, для которых церемония награждения «Грэмми» станет первой в их карьере. Они получили по 6 номинаций. Посмотреть полный список претендентов на главные награды можно здесь.
Артистка Ариана Гранде сосредоточится на актерстве в течение следующих 10 лет.
Сразу успокоим поклонников Арианы Гранде — музыку она не бросает. Просто сейчас она не будет выпускать альбомы так же часто, как раньше, потому что сосредоточится на актерской деятельности. И уже совсем скоро, 22 ноября, мы сможем увидеть артистку в роли доброй волшебницы Глинды в фильме «Злая». О том, почему Ариана приняла такое решение, можно узнать здесь.
The Weeknd выпустит фильм — продолжение лонгплея Hurry Up Tomorrow The Weeknd во время выступления на фестивале Coachella, 21 апреля 2023 года.
Matt Winkelmeyer/Getty Images.
Нам пока неизвестно, когда выйдет новый альбом The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», но мы уже знаем, что за ним последует одноименный фильм. Чтобы оценить масштаб проекта, стоит упомянуть, что в картине снимутся сам певец, Дженна Ортега и Барри Кеоган. Будем надеяться, что подробности о лонгплее и триллере появятся уже в ближайшее время.
Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном.
Куинси Джонс скончался 3 ноября в окружении близких. Ему был 91 год. Не будет преувеличением сказать, что этот человек был легендой. За свою карьеру он получил 28 «Грэмми». Также он был признан одним из самых влиятельных джазовых музыкантов XX века по версии журнала Time. Именно Куинси спродюсировал самый продаваемый альбом в истории — Thriller (1982) Майкла Джексона. Музыкант также поработал с множеством других культовых исполнителей, начиная с Донны Саммер и заканчивая Фрэнком Синатрой.
В Звуке эксклюзивно появится аудиоверсия мемуаров Бритни Спирс.
Уже совсем скоро в приложении HiFi-стриминга Звук можно будет послушать мемуары Бритни Спирс The woman in me. Честный рассказ артистки про ее отношения с мужчинами и борьбу с опекунством точно не оставит поклонников равнодушными.
Релиз недели.
INSTASAMKA, Ленинград — Бумеры и зумеры.
INSTASAMKA и Сергей Шнуров.
Страница INSTASAMKA в VK.
«Бумеры и зумеры» — неожиданный EP от эпатажных артистов, состоящий из шести треков. Послушать его стоит хотя бы ради своебразного баттла Шнурова и Инстасамки. Например, в песне «За деньги нет» лидер «Ленинграда» иронично комментирует один из самых популярных треков своей молодой коллеги «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022).
Материал недели Экс-участники группы Plastica о развитии шугейза в России: «Мы играли протестную музыку» Экс-участники группы Plastica.
Страница группы Plastica в VK.
О том, где появились первые шугейз-группы в России, почему сейчас происходит ренессанс этого жанра и что вообще он из себя представляет, читайте в нашей статье. Разобраться в том, как развивалось столь узкое музыкальное направление в нашей стране, нам помогли экс-участники группы Plastica.
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