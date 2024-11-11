Минкультуры РФ отказало в прокате фильму «Ученик. Восхождение Трампа»

Сейчас неизвестно, выйдет ли фильм Аббаси в российских онлайн-кинотеатрах, поскольку для показа на стримингах прокатное удостоверение не требуется. Однако источники «Известий» сообщили, что лента, вероятно, на платформах не выйдет. Не исключено, что ленту покажут в формате предсеансового обслуживания, так как специально для проката в РФ сделан специальный российский дубляж. «Известия» обратились в Минкультуры РФ за комментарием.