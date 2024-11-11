Минкультуры РФ отказало в прокате фильму «Ученик. Восхождение Трампа»

«Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе проекта также сообщили об отмене показа фильма для прессы, запланированного на 12 ноября.
Сейчас неизвестно, выйдет ли фильм Аббаси в российских онлайн-кинотеатрах, поскольку для показа на стримингах прокатное удостоверение не требуется. Однако источники «Известий» сообщили, что лента, вероятно, на платформах не выйдет. Не исключено, что ленту покажут в формате предсеансового обслуживания, так как специально для проката в РФ сделан специальный российский дубляж. «Известия» обратились в Минкультуры РФ за комментарием.
Изначально лента о молодости Дональда Трампа должна была выйти в прокат 31 октября, однако релиз сдвинули на две недели — на 14 ноября. Премьера фильма в РФ состоялась на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге 18 октября, «Ученик. Восхождение Трампа» стал фильмом открытия смотра.
Мировая премьера фильма о молодом Трампе состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Роль будущего президента США в картине Аббаси исполнил Себастиан Стэн.
14 октября сообщалось, что фильм о молодом Дональде Трампе провалился в американском прокате. Сборы составили всего лишь чуть более $1,5 млн. Общий бюджет фильма оценивается в $16 млн.