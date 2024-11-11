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Сможет ли радиация сделать из челябинцев суперчелябинцев: объясняют биологи

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября, ФедералПресс. В природе существуют организмы, которые могут выжить в условиях повышенной радиации. Это микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим — тихоходки, сообщила кандидат биологических наук Евгения Блинова на вечере «ИЦАЭ OPEN. Геном героя» в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Она рассказала о радиационном излучении на примере супергероев из популярных фильмов, например, «Халк» и других персонажах с суперспособностями. В реальном мире существо со свойствами супергероя — тихоходка.

«Тихоходки — это настоящие “супергерои” в мире живой природы. Эти микроскопические существа обладают удивительной способностью выживать даже в условиях сильного радиационного излучения, способного уничтожить большинство живых организмов», — отметила Евгения Блинова.

По ее словам, ученые хотят выделить особые белки, позволяющие тихоходкам защищать клетки и ДНК от разрушения под воздействием радиации.

«В будущем эти исследования могут помочь, например, в разработке защиты от излучения для космонавтов», — добавила Евгения Блинова.

29 сентября 1957 года на промплощадке ПО «Маяк» в ЗАТО Озерск Челябинской области прогремел мощнейший взрыв. 20 миллионов кюри заразили местность, где проживали 270 тысяч человек. Им не сообщили о смертельной опасности и даже заставили участвовать в ликвидации последствий. О первой ядерной катастрофе в СССР молчали более 30 лет.