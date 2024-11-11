Сможет ли радиация сделать из челябинцев суперчелябинцев: объясняют биологи

Она рассказала о радиационном излучении на примере супергероев из популярных фильмов, например, «Халк» и других персонажах с суперспособностями. В реальном мире существо со свойствами супергероя — тихоходка.
«Тихоходки — это настоящие “супергерои” в мире живой природы. Эти микроскопические существа обладают удивительной способностью выживать даже в условиях сильного радиационного излучения, способного уничтожить большинство живых организмов», — отметила Евгения Блинова.
По ее словам, ученые хотят выделить особые белки, позволяющие тихоходкам защищать клетки и ДНК от разрушения под воздействием радиации.
«В будущем эти исследования могут помочь, например, в разработке защиты от излучения для космонавтов», — добавила Евгения Блинова.
29 сентября 1957 года на промплощадке ПО «Маяк» в ЗАТО Озерск Челябинской области прогремел мощнейший взрыв. 20 миллионов кюри заразили местность, где проживали 270 тысяч человек. Им не сообщили о смертельной опасности и даже заставили участвовать в ликвидации последствий. О первой ядерной катастрофе в СССР молчали более 30 лет.