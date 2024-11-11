Сможет ли радиация сделать из челябинцев суперчелябинцев: объясняют биологи

29 сентября 1957 года на промплощадке ПО «Маяк» в ЗАТО Озерск Челябинской области прогремел мощнейший взрыв. 20 миллионов кюри заразили местность, где проживали 270 тысяч человек. Им не сообщили о смертельной опасности и даже заставили участвовать в ликвидации последствий. О первой ядерной катастрофе в СССР молчали более 30 лет.