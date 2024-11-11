Запечатлен антихвост самой яркой за 20 лет кометы

Она уточнила, что запечатлеть антихвост удалось, когда комета проходила недалеко от Солнца. Ученые еще не пришли к единому мнению насчет того, почему у комет появляется не только хвост, направленный от Солнца, но и тусклый «антихвост», направленный к звезде. По распространенному предположению, это частицы кометы, рассеиваемые солнечным ветром. Нестеренко уточнила, что именно такие частицы и оседают на поверхности Земли, так как они, возможно, более тяжелые: «Когда-то такие “подарки” принесли на Землю воду, а с ней — и простейшие составляющие, с которых началась жизнь».