Запечатлен антихвост самой яркой за 20 лет кометы

НОВОСИБИРСК, 11 ноября./ТАСС/. Ученые в Новосибирске смогли запечатлеть редко наблюдаемый антихвост (один из хвостов кометы, направленный в сторону Солнца) кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая стала самой яркой за последние 20 лет. Об этом сообщили в Новосибирском государственном университете (НГУ).
«У кометы Цзыцзиньшань-ATLAS нам удалось снять не только широкие газово-пылевые и ионный хвост, но даже очень редко наблюдаемый антихвост», — рассказала заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.
Она уточнила, что запечатлеть антихвост удалось, когда комета проходила недалеко от Солнца. Ученые еще не пришли к единому мнению насчет того, почему у комет появляется не только хвост, направленный от Солнца, но и тусклый «антихвост», направленный к звезде. По распространенному предположению, это частицы кометы, рассеиваемые солнечным ветром. Нестеренко уточнила, что именно такие частицы и оседают на поверхности Земли, так как они, возможно, более тяжелые: «Когда-то такие “подарки” принесли на Землю воду, а с ней — и простейшие составляющие, с которых началась жизнь».
В НГУ пояснили, что на снимках астрофизиков хвост кометы выглядит как «букет», расщепленный на разные составляющие. По словам Нестеренко, это говорит как о богатом химическом составе кометы, так и о том, что в составе ядра достаточное содержание воды и пыли, которые еще не испарились.
Наблюдать комету в Северном полушарии можно будет с помощью биноклей и небольших телескопов до конца декабря, добавили в вузе. Ее видно сразу после заката в западной части неба в созвездии Змееносца, недалеко от яркой звезды Арктур (альфа созвездия Волопаса).
Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, Обсерватория Пурпурной горы, Китай). 22 февраля 2023 года она была обнаружена с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Астрономы охарактеризовали ее как возможную большую комету, которыми называют особо яркие и заметные с Земли объекты. В октябре она оказалось на минимальном от Земли расстоянии, 70 млн км.