В 14 муниципальных образованиях Хабаровского края действует особый противопожарный режим

В 14 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, работу с открытым огнем в лесах и сжигание мусора на придомовых территориях, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Среди этих территорий: Аяно-Майский, Комсомольский, Амурский, Верхнебуреинский, Нанайский, Солнечный, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Советско-Гаванский, Ванинский, Охотский округа и Комсомольск-на-Амуре.
По словам Сергея Салямова, ситуация с пожарами в крае стабилизировалась. На данный момент аномально высоких температур не наблюдается. Благодаря благоприятным погодным условиям, осадкам и слаженной работе спасателей, пожары были оперативно потушены, а новые удалось предотвратить. Несмотря на это, все подразделения Противопожарной службы края остаются в режиме повышенной готовности. За период пожароопасного сезона пожарные выезжали на тушение ландшафтных пожаров более 1600 раз.
Также он напомнил о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:
Очистить территорию жилого дома и дачного участка от сухой травы, опавших листьев и мусора. Не проводить отжиг сухой травы и сжигание мусора. Не бросать непотушенные окурки и спички.
Осенью в Хабаровском крае, с наступлением холодов и отопительного сезона, наблюдается рост числа пожаров в жилых домах и на предприятиях. Основная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей и электрообогревателей. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники пожарной службы активно проводят профилактическую работу: посещают дачные поселки и частный сектор, распространяя памятки с инструкциями по безопасности. С начала года уже проведено более 24 тысяч таких мероприятий, роздано свыше 20 тысяч листовок и 12 тысяч памяток.
Помните, что в случае пожара необходимо немедленно звонить по номеру 112.
В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края подчеркивают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. За разжигание пожара гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица понесут более строгое наказание — от 30 до 60 тысяч рублей, а юридические лица — от 400 до 800 тысяч. Кроме того, за возникновение лесного пожара может быть наложен штраф в размере до 1 миллиона рублей. Ведомство призывает всех граждан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности в лесах.
В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру единой диспетчерской службы: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).