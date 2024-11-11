В 14 муниципальных образованиях Хабаровского края действует особый противопожарный режим

В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края подчеркивают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. За разжигание пожара гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица понесут более строгое наказание — от 30 до 60 тысяч рублей, а юридические лица — от 400 до 800 тысяч. Кроме того, за возникновение лесного пожара может быть наложен штраф в размере до 1 миллиона рублей. Ведомство призывает всех граждан неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности в лесах.