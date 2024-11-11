Сильный снег с дождем нагрянет на Владивосток в самый неудобный день — названа дата

По данным синоптиков, жителям Владивостока стоит подготовиться к похолоданию. В воскресенье, 17 ноября, ожидается снег с дождем. За сутки ожидается до 14 мм осадков. Температура в этот день будет колебаться от +1 до +7 градусов. Ветер будет сильный, порывы до 17 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к крепкому ветру.