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Сильный снег с дождем нагрянет на Владивосток в самый неудобный день — названа дата

Неутешительный прогноз дали синоптики на самые ближайшие дни.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

Снег с дождем рухнет на столицу ДФО уже скоро. Точную дату указали на метеорологическом портале Gismeteo (18+).

По данным синоптиков, жителям Владивостока стоит подготовиться к похолоданию. В воскресенье, 17 ноября, ожидается снег с дождем. За сутки ожидается до 14 мм осадков. Температура в этот день будет колебаться от +1 до +7 градусов. Ветер будет сильный, порывы до 17 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к крепкому ветру.

Синоптики просят отслеживать актуальные прогнозы и учитывать обстановку на дорогах из-за непогоды, особенно тем, кто за рулем.