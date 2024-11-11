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Краевой центр онкологии получит более 190 млн рублей на развитие

До конца года краевой клинический центр онкологии дополнительно получит почти 192 млн рублей. Сумма будет выделена в рамках распоряжения о выделении финансирования в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», которое подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, на выделенные деньги будет закуплено новое оборудование. "Деньги пойдут практически во […]

Источник: ТАСС

До конца года краевой клинический центр онкологии дополнительно получит почти 192 млн рублей. Сумма будет выделена в рамках распоряжения о выделении финансирования в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», которое подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, на выделенные деньги будет закуплено новое оборудование.

«Деньги пойдут практически во все регионы, но у нас самая весомая доля. Закупим на них эндоскопическое оборудование, медики смогут с его помощью раньше и точнее выявлять рак. Сами знаете, что успех лечения в таких случаях в первую очередь зависит от ранней диагностики. Здравоохранение — всегда в зоне пристального внимания, и благодаря помощи Правительства РФ Хабаровскому краю мы сможем многое улучшить в части технического оснащения больниц и поликлиник. Работаем в этом направлении очень активно, ведь у этого вопроса нет цены — жизнь и здоровье людей бесценны!» — сообщил глава региона в официальном Телеграм-канале.

медицина