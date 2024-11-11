Краевой центр онкологии получит более 190 млн рублей на развитие

«Деньги пойдут практически во все регионы, но у нас самая весомая доля. Закупим на них эндоскопическое оборудование, медики смогут с его помощью раньше и точнее выявлять рак. Сами знаете, что успех лечения в таких случаях в первую очередь зависит от ранней диагностики. Здравоохранение — всегда в зоне пристального внимания, и благодаря помощи Правительства РФ Хабаровскому краю мы сможем многое улучшить в части технического оснащения больниц и поликлиник. Работаем в этом направлении очень активно, ведь у этого вопроса нет цены — жизнь и здоровье людей бесценны!» — сообщил глава региона в официальном Телеграм-канале.