В РФ разработали первую автоматизированную систему для очистки улиц от грязи

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали на основе искусственного интеллекта первую в России автоматизированную систему для очистки улиц от мусора и грязи, которая исключает ошибки оператора коммунальной техники и тем самым повышает качество работы. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Андрей Мартьянов.
«Мы решили исключить человеческий фактор и разработали автоматизированную систему, которая от обстановки сама будет выбирать тот или иной режим уборки территорий, не позволяя оператору коммунальной техники вмешиваться в процесс. Разработка позволяет усовершенствовать подметание, полив, очистку улиц, уборку снега и другие работы», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в настоящее время очистка территорий от мусора и грязи осуществляется, как правило, в ручном режиме, когда водитель (оператор), по своему разумению включает и выключает оборудование. К примеру, снегоуборочная машина выезжает на маршрут, водитель на глаз оценивает количество снега, опускает щетку пониже, а затем по какой-то причине ошибочно поднимает щетку, хотя этого делать не следовало. «Качество уборки сейчас зависит от опыта и добросовестности оператора, а наша система использует машинное зрение, которое позволяет ей оценить, насколько требуется та или иная операция в конкретном месте уборки. Допустим, идет по маршруту поливальная машина, и на определенном участке наша система видит, что дорога и так чистая, и может быть, там не требуется большой напор воды, сама корректирует работу оборудования», — сказал собеседник.
По словам Мартьянова, первый прототип будет готов в начале 2025 года. Тогда же начнутся первые промышленные испытания на Курганском заводе дорожных машин.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».