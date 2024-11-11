В РФ разработали первую автоматизированную систему для очистки улиц от грязи

Он пояснил, что в настоящее время очистка территорий от мусора и грязи осуществляется, как правило, в ручном режиме, когда водитель (оператор), по своему разумению включает и выключает оборудование. К примеру, снегоуборочная машина выезжает на маршрут, водитель на глаз оценивает количество снега, опускает щетку пониже, а затем по какой-то причине ошибочно поднимает щетку, хотя этого делать не следовало. «Качество уборки сейчас зависит от опыта и добросовестности оператора, а наша система использует машинное зрение, которое позволяет ей оценить, насколько требуется та или иная операция в конкретном месте уборки. Допустим, идет по маршруту поливальная машина, и на определенном участке наша система видит, что дорога и так чистая, и может быть, там не требуется большой напор воды, сама корректирует работу оборудования», — сказал собеседник.