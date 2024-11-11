Учеников школы в Воронежской области отвели в укрытие из-за громких звуков

Утром в понедельник, 11 ноября, руководство Шуберской СОШ Новоусманского района приняло решение о временном укрытии детей в подвальном помещении в связи с громкими звуками, которые были слышны в поселке. Сообщается, что их источник находился за пределами Шуберского.