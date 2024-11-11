В Омске появился новый памп-трек

Отметим, что ЖК «Зелёная Река» начали возводить в 2022 году. Комплекс рассчитан на 35 тысяч жителей. Часть квартир будет передана в фонд Омской области для распределения между нуждающимися в жилье гражданами. На территории ЖК планируют оборудовать амфитеатр для мини-концертов, детские площадки, аллеи для прогулок и велодорожки.