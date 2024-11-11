В Омске появился новый памп-трек

В ЖК «Зелёная Река» оборудовали памп-трек — специальную трассу для катания на скейте, роликовых коньках, самокатах и велосипедах BMX. Это комплекс различных фигур с перепадами высот, в котором предусмотрено два участка — универсальный и для юных омичей.
Памп-трек находится в зоне для занятий спортом, игр и отдыха, которая также включает площадки с уличными тренажёрами и участок для игры в петанк.
«За основу концепции благоустройства территории квартала взята природная айдентика Омска. Прообразами решения послужили реки Иртыш и Омь, на слиянии которых расположен город. Активные и шумные общественные пространства отсылают к бурному Иртышу, а тихие приватные дворики символизируют спокойную Омь», — рассказали в региональном Минстрое.
Отметим, что ЖК «Зелёная Река» начали возводить в 2022 году. Комплекс рассчитан на 35 тысяч жителей. Часть квартир будет передана в фонд Омской области для распределения между нуждающимися в жилье гражданами. На территории ЖК планируют оборудовать амфитеатр для мини-концертов, детские площадки, аллеи для прогулок и велодорожки.