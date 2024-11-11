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Территория расцвела: губернатор поздравил главу Уссурийска с переизбранием

Состоялась церемония вступления в должность главы Уссурийского городского округа.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня глава Уссурийского городского округа Евгений Корж принёс торжественную присягу и официально вступил в полномочия на следующий пятилетний срок. Накануне за его кандидатуру единогласно высказались депутаты Думы Уссурийска.

Торжественная церемония вступления главы УГО в должность состоялась в администрации городского округа. Главу Уссурийска поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что сегодня город занимает одно из лидирующих мест по развитию экономики и городской инфраструктуры.

«Поздравляю Вас с переизбранием на новый срок главой Уссурийского городского округа! За последние годы эта территория расцвела и стала крупным логистическим центром Приморья. Здесь расположено наибольшее число учреждений среднего профессионального образования, которые готовят кадры, востребованные в ключевых отраслях экономики. Уссурийск вошел в число городов Дальнего Востока, где реализуются мастер-планы их комплексного социально-экономического развития», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Евгений Корж и его команда в администрации, по словам главы региона, работает по благоустройству дворовых территорий. Создаются современные мастерские в колледжах округа, строятся и ремонтируются спортивные и культурные объекты. Активно идут работы по переселению жителей из аварийного фонда. За 5 лет здесь снесено 67 аварийных домов, переселено более тысячи граждан — и эта работа продолжается.

«Вообще Уссурийск — комфортный город для жизни», — добавил Олег Кожемяко.

Также в Уссурийском городском округе зарегистрирован 141 резидент свободного порта Владивосток. Объем заявленных инвестиций — почти 47 миллиардов рублей.

«Пусть новый кредит доверия станет стимулом в дальнейшей работе. И каждое Ваше решение будет продиктовано заботой о благе Ваших земляков. Я уверен, что Ваша целеустремленность, профессионализм и опыт будут способствовать модернизации экономики и социальной сферы Уссурийского городского округа», — пожелал губернатор.

На церемонии присутствовали и другие почетные гости. Спикер краевого парламента Антон Волошко подчеркнул, что решение Думы Уссурийского городского округа, вновь доверившей пост главы муниципалитета Евгению Коржу, говорит о высоком уровне работы за предыдущие пять лет.

«Хочу отметить неформальный подход Евгения Евгеньевича к любому делу. Он работает не ради процесса, а ради результата. Абсолютно уверен, что жители города оценивают это», — отметил Председатель ЗС ПК.

А сенатор Александр Ролик напомнил, что Уссурийск сегодня — важный центр, где реализуются федеральные и региональные программы.