Территория расцвела: губернатор поздравил главу Уссурийска с переизбранием

Евгений Корж и его команда в администрации, по словам главы региона, работает по благоустройству дворовых территорий. Создаются современные мастерские в колледжах округа, строятся и ремонтируются спортивные и культурные объекты. Активно идут работы по переселению жителей из аварийного фонда. За 5 лет здесь снесено 67 аварийных домов, переселено более тысячи граждан — и эта работа продолжается.