Еще три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

Три человека заболели гриппом в Иркутской области с 4 по 10 ноября 2024. В это время продолжается спад заболеваемости ОРВИ, диагноз подтвердился у 13 874 человек. Напомним, что с 28 октября по 3 ноября 2024 ОРВИ заболело более 15 тысяч сибиряков, а гриппом — четверо. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Также зарегистрировали 537 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 399 315 случаев, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В это время продолжается вакцинация против гриппа, на сегодняшний день привито 963 762 жителя области. Напомним, что вакцину можно получить бесплатно в больнице, главное — обратиться по месту прикрепления.
Также специалисты советуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки и вести здоровый образ жизни.
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