Еще три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

Три человека заболели гриппом в Иркутской области с 4 по 10 ноября 2024. В это время продолжается спад заболеваемости ОРВИ, диагноз подтвердился у 13 874 человек. Напомним, что с 28 октября по 3 ноября 2024 ОРВИ заболело более 15 тысяч сибиряков, а гриппом — четверо. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.