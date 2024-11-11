Во Владивостоке в тестовом режиме продлят маршрут автобуса № 29К

Теперь автобус из Поспелово будет двигаться в поселок Канал с остановкой у «Школы № 5», а затем направляться в сторону бухты Воевода с заездом в поселок Парис. Жители Париса смогут пересесть на автобусы маршрутов № 11, 15, 29, 63, 74, 75, 76 и 77 на остановке «Бухта Парис».