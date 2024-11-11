Во Владивостоке в тестовом режиме продлят маршрут автобуса № 29К

Во Владивостоке с 12 ноября маршрут автобуса № 29К «Воевода — Мини-ТЭЦ “Центральная” — Поспелово» будет продлен до поселков Канал и Парис в тестовом режиме. Изменение позволит жителям этих населенных пунктов добираться до Университетского проспекта и пересаживаться на автобусы, идущие в центр города и обратно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Теперь автобус из Поспелово будет двигаться в поселок Канал с остановкой у «Школы № 5», а затем направляться в сторону бухты Воевода с заездом в поселок Парис. Жители Париса смогут пересесть на автобусы маршрутов № 11, 15, 29, 63, 74, 75, 76 и 77 на остановке «Бухта Парис».
На обратном пути из бухты Воевода автобус проследует до Поспелово, но не будет заезжать в Парис.
Решение о продлении маршрута связано с недовыпуском и нарушениями расписания движения на маршруте № 22 «Парис — Мини-ТЭЦ “Центральная” — Канал (о. Русский) — Поспелово — ТЦ “Изумруд”». В адрес руководства транспортного предприятия направлены требования устранить нарушения расписания и усилить контроль за работой водителей и диспетчеров.
Мэрия Владивостока борется с нехваткой водителей автобусов через акцию «Приведи друга».
По словам главы Константина Шестакова, действующим работникам доплачивают по 10 тысяч рублей за каждого нового водителя.
Напомним, автопарк Владивостока пополнится автобусами на один млрд рублей. Мэрия возьмет в лизинг 30 транспортных средств разных классов для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Начальная цена аукциона составляет 1,048 млрд руб. Предметом закупки являются 30 новых автобусов трех разных классов в количестве 16, 7 и 7 штук.