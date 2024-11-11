«Вы адекватные?»: цены на тушенку «ошарашили» жителей Владивостока

Местные жители активно обсуждают рост цен на продукты питания, и тушенка оказалась одной из тех позиций, которые вызвали наибольшее возмущение. Как рассказали подписчики, стоимость банки еще недавно была около 200 рублей, однако теперь в некоторых магазинах цена превышает 400 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.