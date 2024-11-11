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«Вы адекватные?»: цены на тушенку «ошарашили» жителей Владивостока

«Пусть стухнет лучше», — негодуют приморцы в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Местные жители активно обсуждают рост цен на продукты питания, и тушенка оказалась одной из тех позиций, которые вызвали наибольшее возмущение. Как рассказали подписчики, стоимость банки еще недавно была около 200 рублей, однако теперь в некоторых магазинах цена превышает 400 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

«Здравствуйте! Ну просто не могу не поделиться. Совсем недавно эта тушёнка стоила 200 рублей», — поделилась подписчица в tg-канале vtoryakvdk (18+).

Подобное повышение цены на традиционно доступный продукт вызывает волнение среди покупателей, особенно у тех, для кого тушенка является привычной частью рациона. Жители края отреагировали в соцсетях:

«Пусть сгниет лучше»;

«Сами это ешьте»;

«Ценник заоблачный».