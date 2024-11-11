«Вы адекватные?»: цены на тушенку «ошарашили» жителей Владивостока

Местные жители активно обсуждают рост цен на продукты питания, и тушенка оказалась одной из тех позиций, которые вызвали наибольшее возмущение. Как рассказали подписчики, стоимость банки еще недавно была около 200 рублей, однако теперь в некоторых магазинах цена превышает 400 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Здравствуйте! Ну просто не могу не поделиться. Совсем недавно эта тушёнка стоила 200 рублей», — поделилась подписчица в tg-канале vtoryakvdk (18+).
Подобное повышение цены на традиционно доступный продукт вызывает волнение среди покупателей, особенно у тех, для кого тушенка является привычной частью рациона. Жители края отреагировали в соцсетях:
«Пусть сгниет лучше»;
«Сами это ешьте»;
«Ценник заоблачный».