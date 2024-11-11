В уфимской Деме из-за поврежденного участка трубопровода сотни людей лишатся горячей воды

Завтра, 12 ноября, в Демском районе Уфы сотни людей лишатся горячей воды. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Отключение водоснабжения связано с ремонтом поврежденного участка трубопровода на перекресте улиц Островского и Ухтомского. Кроме того, будет ослаблено отопление.
Предприятие «Уфимские инженерные сети» попросила граждан отнестись с пониманием к ограничительным мерам. Без них, отмечают специалисты, будет невозможно провести ремонт.
— Специалисты приложат все усилия для того, чтобы провести все работы максимально быстро, — заверили в мэрии.
Со списком зданий, в которых будет отключена горячая вода и ослаблено отопление, вы можете ознакомиться на сайте мэрии.
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