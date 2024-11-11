Ирина Аллегрова потребовала совместную песню у Игоря Крутого

Певица Ирина Аллегрова заявила, что надеется на совместный трек с композитором Игорем Крутым. На юбилейном концерте артиста она исполнила несколько песен его авторства, и Крутой вспомнил, как два года назад звезда уже обращалась к нему с предложением о дуэте.