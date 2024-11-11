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Ирина Аллегрова потребовала совместную песню у Игоря Крутого

Певица Ирина Аллегрова заявила, что надеется на совместный трек с композитором Игорем Крутым. На юбилейном концерте артиста она исполнила несколько песен его авторства, и Крутой вспомнил, как два года назад звезда уже обращалась к нему с предложением о дуэте.

Источник: Звук

Певица Ирина Аллегрова заявила, что надеется на совместный трек с композитором Игорем Крутым. На юбилейном концерте артиста она исполнила несколько песен его авторства, и Крутой вспомнил, как два года назад звезда уже обращалась к нему с предложением о дуэте.

На сцене Аллегрова повторила свою просьбу: «Ты ждешь, что я еще раз так скажу? Я при всех говорю: “Не пора бы вообще, а?” А то что-то ты какой-то ветреный стал!».

В августе исполнительница рассказала коллегам за кулисами фестиваля «Новая волна — 2024», что собирается завершить музыкальную карьеру. Пока неясно, можно ли считать ее заявление на шоу Крутого опровержением этих слухов.