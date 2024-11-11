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Алексей Логвиненко провел личный прием ростовчан

В Ростове глава администрации выслушал просьбы горожан.
Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова провел личный прием граждан. Об этом Алексей Логвиненко сообщил на своей странице в социальной сети.

В основном жители донской столицы обращались к главе города с вопросами об электричестве и качестве дорог. Так, жители с переулка Ставропольского попросили отремонтировать дорогу между улицей Ц. Куникова и переулком Ашхабадским. По их словам, дорожное покрытие нуждается в обновлении.

— Стоимость работ — почти 8 миллионов рублей. Но мы нашли возможность и за счет сложившейся экономии отремонтируем важный для жителей отрезок пути. Подрядчик должен привести его в порядок до 1 декабря, — заверил глава администрации.

Также ростовчан волновал вопрос уличного освещения на улице Батуринской. По словам сити-менеджера, сейчас подходят к концу проектные работы. Подрядчикам предстоит провести установку 25 железобетонных опор и установить больше 40 светильников.

Объект планируется построить и сдать в эксплуатацию к середине февраля.