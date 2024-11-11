Алексей Логвиненко провел личный прием ростовчан

В основном жители донской столицы обращались к главе города с вопросами об электричестве и качестве дорог. Так, жители с переулка Ставропольского попросили отремонтировать дорогу между улицей Ц. Куникова и переулком Ашхабадским. По их словам, дорожное покрытие нуждается в обновлении.