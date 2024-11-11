Погода в Ростове-на-Дону на неделю 11−15 ноября: От +2 до +8 градусов, дожди и ни одного солнечного дня

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 11−15 ноября 2024 года принесет ночные заморозки и пасмурное небо, где тучи затянут солнце даже не на неделю, а на десять дней вперед.
При этом дневная температура обещает быть ненамного прохладнее предыдущей недели, так что еще можно походить в осенних куртках, еще не доставая зимние пуховики. Узнали, в какие дни, выходя из дома, брать с собой зонт. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на наступившую рабочую неделю.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 11 ноября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6 … +8 градусов.
Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, также будет пасмурно, но дождя не ожидается. Ветер восточной четверти сохранит скорость в 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +2 … +4 градусов тепла, а днем поднимется до +6 … +8.
В четверг, 14 ноября, небо также не прояснится, а утром синоптики даже обещают дождь. Северо-восточный ветер сменится северо-западным к середине дня и будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +2, а днем до +5 градусов.
В пятницу, 15 ноября, днем зарядят дожди, которые будут идти до вечера субботы. Ветер будет переменным: от северо-западного и западного в первой половине дня до восточного вечером, а к ночи он снова задует с северо-запада. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем до +6 градусов.
В Ростове на этой неделе будет до +8 градусов. Денис Демков.
В Ростовской области в понедельник, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточной четверти разовьет скорость 6−11 метров в секунду. Столбики термометров покажут в дневные часы от +3 до +8 градусов.
Во вторник и среду небо также будет затянуто облаками, но дождя ждать не стоит. По югу, кстати, утром выглянет солнце. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, при прояснениях похолодает до −5, днем же будет от +3 до +8 градусов.
В четверг, 14 ноября, по северу области вечером пройдут дожди, а по югу обойдется без осадков. Ветер сменит направление с восточного на северо-западный и будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0 градусов, а днем +3…+8.
В пятницу, 15 ноября, в северных районах дождь будет идти всю вторую половину дня и продлится до вечера воскресенья, по югу зонты, скорее всего, не пригодятся. Ветер юго-западного и западного направления будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+5, а днем +4 +8 градусов.