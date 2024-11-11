Погода в Ростове-на-Дону на неделю 11−15 ноября: От +2 до +8 градусов, дожди и ни одного солнечного дня

Во вторник и среду небо также будет затянуто облаками, но дождя ждать не стоит. По югу, кстати, утром выглянет солнце. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, при прояснениях похолодает до −5, днем же будет от +3 до +8 градусов.