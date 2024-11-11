На трассе М12 в Татарстане открылся дополнительный съезд

«Появилась также возможность путем еще двух разворотов проследовать в Казань. Это позволит распределить большой поток транспорта и разгрузить региональную и федеральную дорожную сеть», — говорится в сообщении.
Скоростная трасса от Москвы до Казани открылась в конце прошлого года. По информации госкомпании, проект уже показал свою эффективность — количество автотуристов в Татарстане выросло на 88%.
Кроме того, началось активное развитие территорий за счет притока инвестиций в экономику, а грузоперевозки стали выгоднее, быстрее и безопаснее.
Строительство автодороги М12 продолжается. По поручению Президента России Владимира Путина идут работы по продлению трассы от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.
Дорогу возводят по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».