Найден способ излечения смертельного синдрома Лайелла

Австралийские ученые в сотрудничестве с Институтом биохимии Общества Макса Планка использовали передовую технику по анализу белков, которая позволила «изучить отдельные клетки с беспрецедентной детализацией и создать карту тысяч протеинов, которые вызывают это заболевание». Они смогли идентифицировать гиперактивизацию так называемого сигнального пути JAK-STAT, который отвечает в том числе за деление и отмирание клеток, иммунные реакции.