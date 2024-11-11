Найден способ излечения смертельного синдрома Лайелла

СИДНЕЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Австралийские и немецкие ученые нашли способ успешно лечить редкую и потенциально смертельную болезнь токсический эпидермальный некролиз (также известна как синдром Лайелла). Об этом говорится в пресс-релизе мельбурнского Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI), который принимал участие в исследовании.
Синдром Лайелла представляет собой резкую аллергическую реакцию организма на определенные антибиотики, например, аллопуринол. Он сопровождается образованием волдырей, высокой температурой, что в итоге может привести к отказу внутренних органов и смерти. Летальность болезни составляет около 30%, говорится в сообщении института.
Австралийские ученые в сотрудничестве с Институтом биохимии Общества Макса Планка использовали передовую технику по анализу белков, которая позволила «изучить отдельные клетки с беспрецедентной детализацией и создать карту тысяч протеинов, которые вызывают это заболевание». Они смогли идентифицировать гиперактивизацию так называемого сигнального пути JAK-STAT, который отвечает в том числе за деление и отмирание клеток, иммунные реакции.
В результате ученые решили попробовать уже известные и использующиеся в лечении других кожных болезней ингибиторы янус киназы (Janus kinase, JAK). Доклинические испытания показали «крайне позитивные результаты», и ученые решили опробовать новый метод на пациентах — им удалось успешно вылечить семь человек в Германии, страдавших недугом.
«Найти лечение для такой смертельной болезни — это “святой Грааль” в медицине. Меня распирает от гордости, что это невероятное совместное исследование уже помогло спасти несколько жизней», — заявила один из авторов исследования, сотрудник WEHI Холли Андертон.
Ученые рассчитывают, что успешное завершение их исследования позволит вскоре начать полноценные клинические испытания и последующую сертификацию в Австралии нового способа лечения синдрома Лайелла.