«Леди в погонах — 2024»: В Ростове выбрали самую очаровательную сотрудницу службы судебных приставов Ростовской области

Умные, знающие свое дело, справедливые, красивые и обаятельные: все это — об участницах конкурса «Леди в погонах — 2024». В течение двух недель читатели «КП — Ростов-на-Дону» выбирали самую очаровательную сотрудницу службы судебных приставов Ростовской области.
ДЕВЯТЬ КРАСИВЫХ И ОТВАЖНЫХ.
Заявить о себе отважились девять конкурсанток. Все они выбрали непростую профессию судебного пристава, потому что для них важнее всего восстановить справедливость и защитить права людей. С этим девушки справляются профессионально: следуя букве закона, они тонко разбираются в людях и к любому находят подход, ведь от результатов их работы во многом зависят судьбы других.
Конкурс «Леди в погонах — 2024» длился две недели, и каждый день читатели могли отдавать свой голос за понравившуюся участницу. Сделать это было очень непросто, но в помощь — анкеты девушек, в которых они рассказали о своих ценностях. Голосование шло активно. Лидеры не раз менялись, и количество заветных сердечек рядом с именами конкурсанток заставляло переживать самых активных болельщиков из их группы поддержки.
Юлия Чиркова заняла третье место. Фото: ГУФССП по Ростовской области.
«РАБОТА В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ — ЭТО ПРЕСТИЖНО».
Итак, результаты конкурса следующие. Третье место заняла Юлия Чиркова, которая набрала 5 610 голосов. Вот какими мыслями главный специалист-эксперт, референт государственной гражданской службы РФ 1 класса поделилась с нашими читателями в начале конкурса:
— Начав в 2014 году работу в службе судебных приставов, я даже представить не могла, что настолько полюблю свое дело. Для меня служба в органах принудительного исполнения — это отличная школа жизни, ведь здесь я научилась быть тверже, решительнее, мудрее и терпимее. Очень хочется видеть в нашей работе знающих и любящих свое дело сотрудников, а я, в свою очередь, сделаю все возможное, чтобы быть достойным представителем ФССП.
Думаю не вызывает сомнений, что в нашем современном обществе органы принудительного исполнения — это престижно. Женщины в погонах всегда были украшением любого ведомства, ведь несмотря на хрупкость, мы выполняем ответственную работу по контролю за правомерной деятельностью государственных структур.
«Серебро» — у Рады Василенко. Фото: ГУФССП по Ростовской области.
«СЛУЖБА — ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ».
7 038 голосов и второе место — у Рады Василенко. Старший инспектор отдела организации исполнительного производства признается: сфера юриспруденции интересовала ее всегда.
— С детства я мечтала о справедливости, хотела защищать людей. И, окончив в 2009 году юридический факультет, поступила на службу. Это ответственная работа, требующая высокого уровня концентрации. Изо дня в день я сталкиваюсь с новыми вызовами в работе, и это закаляет меня, делает сильнее и выносливее, что помогает на службе. И я могу выполнять задачи более оперативно, оказать квалифицированную юридическую помощь большему количеству людей.
Служба в ГУФССП для меня — это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, а это дорогого стоит в нашем стремительно меняющемся мире. Искреннее желание сделать мир лучше — источник сил и возможностей для развития как в личностном, так и в профессиональном плане.
Ангелина Иорданидис — победительница конкурса. Фото: ГУФССП по Ростовской области.
«СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ — ЭТО ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ГРАМОТНЫЙ СОТРУДНИК».
А первое место, набрав 7 360 голосов, завоевала Ангелина Иорданидис. Инспектор отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности вспоминает, что в семье с самого детства ей прививали любовь к Родине, ответственность и уважение к закону. Так что выбор будущей профессии был очевиден.
— Желание бороться за справедливость привело меня на юридический факультет, и в 2021 году пришла в ГУФССП по Ростовской области, — вспоминает Ангелина. — С каждым годом службы все больше убеждаюсь, что судебный пристав — это очень ответственный, грамотный сотрудник, для которого торжество справедливости является высшей ценностью. Работа судебного пристава держится исключительно на соблюдении основ законности, что является следствием, своеобразного воплощения любви к своей Родине, готовности служить на благо и процветание своей страны, тем самым поднимая и поддерживая престиж службы судебных приставов в России.
А мы поздравляем наших призеров и победительницу! И ждем Ангелину в гости в редакции, чтобы вручить диплом победителя, подарки и рассказать о службе в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов».