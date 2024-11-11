«Леди в погонах — 2024»: В Ростове выбрали самую очаровательную сотрудницу службы судебных приставов Ростовской области

— Начав в 2014 году работу в службе судебных приставов, я даже представить не могла, что настолько полюблю свое дело. Для меня служба в органах принудительного исполнения — это отличная школа жизни, ведь здесь я научилась быть тверже, решительнее, мудрее и терпимее. Очень хочется видеть в нашей работе знающих и любящих свое дело сотрудников, а я, в свою очередь, сделаю все возможное, чтобы быть достойным представителем ФССП.