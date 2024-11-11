Мэрия напомнила, куда передавать жалобы на стихийных торговцев мясом и «молочкой» в Калининграде

Горожанам рекомендовали не покупать продукты животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов. Их употребление может привести к заболеванию бруцеллёзом, сальмонеллёзом, пастереллёзом, описторхозом, финнозом, трихинеллёзом и другими инфекциями. «Покупатель всегда вправе потребовать от продавца предоставления заключения ветеринарно-санитарной экспертизы или справки, которая подтверждает безопасность реализуемой продукции», — напомнили в ведомстве.