Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия напомнила, куда передавать жалобы на стихийных торговцев мясом и «молочкой» в Калининграде

От продуктов без документов можно подхватить опасные инфекционные заболевания.

Источник: РИА "Новости"

Жаловаться на несанкционированную торговлю мясом и «молочкой» в Калининграде стоит в ветеринарную службу и станцию по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает служба ветеринарии области.

Горожанам рекомендовали не покупать продукты животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов. Их употребление может привести к заболеванию бруцеллёзом, сальмонеллёзом, пастереллёзом, описторхозом, финнозом, трихинеллёзом и другими инфекциями. «Покупатель всегда вправе потребовать от продавца предоставления заключения ветеринарно-санитарной экспертизы или справки, которая подтверждает безопасность реализуемой продукции», — напомнили в ведомстве.

Сообщить о несанкционированной торговле можно по телефонам: 8 (4012) 513−133 (Служба ветеринарии Калининградской области) и 8 (4012) 514−338 (Станция по борьбе с болезнями животных).

Рейды по борьбе с уличными продавцами-нелегалами проходят в Калининграде ежедневно с 2020 года.

торговля