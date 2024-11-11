В Японии впервые вырастили жизнеспособные яйцеклетки из незрелых ооцитов

Как отмечают ученые, за последние десять лет биологи разработали сразу несколько способов, позволяющих получать полноценные яйцеклетки из ооцитов, «заготовок» женских половых клеток. Все они ограничены тем, что для их работы требуются ооциты, находящиеся на относительно поздних стадиях развития, что не позволяет использовать в репродуктивных целях те клетки, которые были извлечены из так называемых преантральных фолликулов.