Директор Кафедрального собора: Философский мост построят к середине 2026 года

«Понятно, что срок контракта — 14 месяцев. — заявил Хуциев. — Прошло уже минимум пять с того момента, как они должны были работать. Серьёзно работать они начали месяца два назад, потому что их просили не шуметь в разгар туристического сезона. По моей оценке, в лучшем случае закончат к середине 2026 года. Не 2025-го. Площадка для строительства огорожена, вся эта часть острова не благоустраивается».