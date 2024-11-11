Швея из Волгограда выиграла в лотерею 5 миллионов рублей

«Купила пакет за 1 тысячу рублей, он выиграл немного — пару билетов примерно по 200 рублей, дальше стала покупать по 1−2 билета, — призналась женщина. — Выбирала билеты либо через плюс, либо через мультипокупку — то есть сами цифры не выбирала. Купила еще два пакета, и вот второй полностью оправдал мои ожидания — выиграл 3 тысячи рублей».