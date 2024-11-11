Швея из Волгограда выиграла в лотерею 5 миллионов рублей

Решение испытать удачу пришло к Елене неожиданно: как-то ночью она не могла уснуть и решила поучаствовать в распределительном дне лотереи.
«Купила пакет за 1 тысячу рублей, он выиграл немного — пару билетов примерно по 200 рублей, дальше стала покупать по 1−2 билета, — призналась женщина. — Выбирала билеты либо через плюс, либо через мультипокупку — то есть сами цифры не выбирала. Купила еще два пакета, и вот второй полностью оправдал мои ожидания — выиграл 3 тысячи рублей».
Решающим оказался билет, приобретенный на сайте в три часа ночи. После этого волгоградка легла спать, а через несколько минут проснулась от звуков оповещений о выигрышах. Сначала женщина подумала, что выиграла 500 тысяч рублей, но сумма оказалась ровно в 10 раз больше.
Суперприз в 5 млн рублей Елена планирует потратить на погашение долгов. Как она использует оставшуюся часть средств, пока не знает.