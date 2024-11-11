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В Ростовской области ожидается резкое похолодание до −5

Жителей Ростовской области синоптики предупредили о резком похолодании.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области синоптики обещают резкое похолодание. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

По данным специалистов, жителей региона ждет облачная погода, без осадков и сильного ветра. Однако в некоторых районах ожидается туман.

В донской столице до 13 ноября температура воздуха днем составит до +8, а вечером и ночью до +2. В целом по Ростовской области будет холоднее. Местами температура воздуха опустится до −5 градусов в ночное время, а днем составит не выше +8.

К концу недели в Ростовскую область придут дожди с мокрым снегом. Днем температура воздуха в Ростове опустится до +5, а в некоторых районах области до нуля градусов.