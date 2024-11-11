В Ростовской области ожидается резкое похолодание до −5

В Ростовской области синоптики обещают резкое похолодание. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.
По данным специалистов, жителей региона ждет облачная погода, без осадков и сильного ветра. Однако в некоторых районах ожидается туман.
В донской столице до 13 ноября температура воздуха днем составит до +8, а вечером и ночью до +2. В целом по Ростовской области будет холоднее. Местами температура воздуха опустится до −5 градусов в ночное время, а днем составит не выше +8.
К концу недели в Ростовскую область придут дожди с мокрым снегом. Днем температура воздуха в Ростове опустится до +5, а в некоторых районах области до нуля градусов.