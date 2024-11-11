После мощного похолодания на Омскую область обрушится новая погодная напасть

«В период с 12 по 14 ноября холодный арктический воздух, во власти которого будет находиться не только Западная Сибирь, но и большая часть территории РФ, станет причиной дальнейшего понижения температуры воздуха. Преобладающая температура ночью 12 ноября −10…-15°, 13 и 14 ноября при прояснении −15…-20°, днем −6…-12°. Снег продолжит выпадать ежедневно, на дорогах — сильная гололедица», — заявили в Обь-Иртышском УГМС.