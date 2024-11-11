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После мощного похолодания на Омскую область обрушится новая погодная напасть

В понедельник, 11 ноября 2024 года, в Обь-Иртышском УГМС сообщили о дальнейшем похолодании в Омской области.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: SuperOmsk.ru

«В период с 12 по 14 ноября холодный арктический воздух, во власти которого будет находиться не только Западная Сибирь, но и большая часть территории РФ, станет причиной дальнейшего понижения температуры воздуха. Преобладающая температура ночью 12 ноября −10…-15°, 13 и 14 ноября при прояснении −15…-20°, днем −6…-12°. Снег продолжит выпадать ежедневно, на дорогах — сильная гололедица», — заявили в Обь-Иртышском УГМС.

При этом после мощного похолодания на Омскую область, похоже, обрушится новая погодная напасть. Так, по сообщению Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 15 ноября 2024 года, очередной североатлантический циклон будет способствовать повышению температуры воздуха в Омской области ночью до −6…-12°, днем — до 0…-5°.