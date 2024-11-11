«Я словно предвидела беду»: Мать бойца СВО рассказала, как сын настоял на мобилизации втайне от родных

Сергей Кусый из хутора Калинина Мясниковского района Ростовской области до начала специальной военной операции служил в Чечне, был удостоен награды «За службу на Кавказе» и получил статус ветерана боевых действий.
После этого вернулся домой, в родной хутор. Жизнь текла своим чередом. Сергей стал отцом, работал на стройке, а незадолго до СВО устроился на фабрику по изготовлению бумаги.
Солдат гордился тем, что защищает Родину. Фото: из архива семьи.
УБЕДИЛ НАЧАЛЬНИКА ЗАБРАТЬ БРОНЬ.
— Сын был настоящим патриотом. Пройдя Чечню, часто любил повторять: «Я — русский солдат», — вспоминает мать Марина Анатольевна.
О том, что ее старший ребенок отправится «за ленточку», женщина не знала.
— Даже мыслей у меня таких не было, ведь он еще в юности сполна отдал долг Родине. Тем более, на заводе у него была бронь от мобилизации, так что я была уверена, что повестку старшему сыну не принесут.
Но тут женщина просчиталась. Мать не учла, насколько предан Родине ее сын. Оказывается, Сергей, ни с кем из близких не посоветовавшись, убедил начальника забрать у него бронь, а потом сам позвонил в военкомат и попросил вручить повестку.
За несколько часов до отправления на службу мужчина позвонил матери и бодро, почти радостно, поставил перед фактом: «Ну все, завтра отправляюсь на специальную военную операцию».
«МАМ, У НАС ВСЕ ХОРОШО».
Сказать, что мать была в шоке, ничего не сказать. Рано утром родные проводили Сергея на Донбасс.
— После обучения он стал пулеметчиком, как и в Чечне. Частенько мне фото орудия присылал, — вспоминает Марина Анатольевна.
Несмотря на то, что Сергея с сослуживцами отравили на сложное направление — под Марьинку, он ни разу за все шесть месяцев службы не пожаловался ни на тягость солдатских будней, ни на постоянную опасность.
— Мам, все у нас хорошо. Здесь тихо, никто не стреляет. Как ты, как отец, как брат? — спрашивал он во время каждого телефонного разговора.
В зоне СВО, как и в Чечне, боец был пулеметчиком. Фото: из архива семьи.
«СЫН ИМ ОЧЕНЬ ГОРДИЛСЯ».
Марина Анатольевна говорит, что на линии боевого соприкосновения сын почти повторил судьбу прадеда, участника Великой Отечественной войны.
— Сын им очень гордился. Мой дедушка получил на фронте серьезные ранения ноги и руки. У Сережи были очень похожие травмы.
Перед боевым заданием, во время которого солдат чуть не погиб, он позвонил маме и сказал, что очень ее любит.
— Тогда у меня сердце екнула, я словно предвидела беду, — говорит она.
В одной из лесных посадок Сергей попал под вражеский обстрел. От взрыва снарядов бойца откинуло на несколько метров в сторону. У него на ногах были рваные раны, а правая рука вся изломана. Из-за взрыва солдату оторвало кисть.
ПЕРЕНЕС ВОСЕМЬ ОПЕРАЦИЙ.
— Костя — его сослуживец и друг, заметил, что сын отбился от отряда, и кинулся его искать. Обнаружил Сережу в какой-то яме, засыпанным ветками. Но, главное, сын был жив.
Солдата экстренно эвакуировали в полевой госпиталь, потом — в Луганск, следом был Ростов, а затем — клиника Вишневского в Москве. В столичной больнице боец пробыл полгода.
— Перенес операций восемь. Вначале рядом с ним находилась я, потом — младший сын.
Чтобы навещать Сергея каждую неделю, его брат на время даже переехал в Москву.
После длительного лечения Сергей поехал в отпуск домой на два месяца. Как же он был счастлив вновь обнять мать и отца.
Сергей скончался после очередной операции. Фото: из архива семьи.
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ».
— Руку ему пришлось ампутировать, но сын не унывал. Говорил, что это — мелочи, что и с протезом можно жить. По приезду домой я заметила, что состояние Сережи ухудшается. У него пропал аппетит, а однажды стало так плохо, что вызвала скорую помощь.
Солдата отвезли в больницу и стали готовить к экстренной операции.
— Думаю, что во время ранения у него пострадали и внутренние органы. Сына прооперировали, и я даже успела с ним поговорить после этого, обнять. Он говорил, что хочет быстрее домой.
На ночь мать уехала из больницы. А на утро врачи сказали ей, что Сергей впал в кому и скончался.
Марина Анатольевна, вспоминая сына, плачет. Она не знает, пройдет ли когда-нибудь эта боль. Но точно уверена в двух вещах: ее сын — настоящий герой, и он всегда будет жив в сердцах людей, которым был дорог.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как рассказала «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» социальный координатор ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в Мясниковском районе Ирина Хочкиян, боец награжден государственной наградой медалью «За отвагу».