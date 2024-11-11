Участок набережной реки Мойки в Петербурге закроют для машин до 1 января

Движение транспорта по набережной реки Мойки в Петербурге закроют почти на 1,5 месяца — с 13 ноября по 1 января. Ограничение будет распространяться на участок от Круглого переулка до Мошкова переулка. Движение придется перекрыть из-за строительства газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.