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Участок набережной реки Мойки в Петербурге закроют для машин до 1 января

Движение транспорта по набережной закроют из-за строительства газопровода.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта по набережной реки Мойки в Петербурге закроют почти на 1,5 месяца — с 13 ноября по 1 января. Ограничение будет распространяться на участок от Круглого переулка до Мошкова переулка. Движение придется перекрыть из-за строительства газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

— Объезд: набережная реки Мойки, Конюшенный переулок, Мошков переулок, Миллионная улица, Конюшенная площадь, — добавили в пресс-службе.

Также в инспекции напомнили, что до 22 ноября Аптекарский переулок у пересечения с Круглым переулком перекрыт для движения транспорта.

— Будьте внимательны на дороге и обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ, — обратились к водителям в ГАТИ.