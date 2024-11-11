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Круглогодичный поезд в Крым временно перестанет ходить через Волгоград

Об этом заявил официальный перевозчик, оператор фирменных поездов.

Информация о временной отмене поезда № 141/142 Пермь — Симферополь опубликована на сайте компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс».

«Продажи закрыты в связи с плановым ремонтом инфраструктуры, — говорится в сообщении. — Движение будет приостановлено с 14 января по 22 апреля 2025 на всем маршруте».

Таким образом, последний состав, который пройдет через Волгоград, отправится из Перми в Симферополь 13 января. В компании уверяют, что продажи возобновятся после корректировки расписания, весной 2025 года.

Добавим, что поезд № 141/142 — единственный круглогодичный поезд, на котором можно уехать из Волгограда в Симферополь.