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В мэрии рассказали, будут ли в Калининграде гуляния в новогоднюю ночь

Никаких торжество в ночь с 31 декабря на 1 января не планируют.

Источник: Комсомольская правда

Власти не планируют проводить концертов, гуляний, хороводов и прочего веселья с фейерверками и без них в новогоднюю ночь. Торжеств не будет. Об этом представители администрации города сообщили, отвечая на вопрос калининградки в соцсетях.

«Проведение праздничных мероприятий в новогоднюю ночь не планируется», — говорится в комментариях под постом.

Ночных гуляний не будет даже у главной елки на площади Победы.

Отметим, Калининград — в числе городов России, в которых в принципе последние годы не проходит никаких мероприятий в новогоднюю ночь. И этот год не станет исключением.