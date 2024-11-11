В мэрии рассказали, будут ли в Калининграде гуляния в новогоднюю ночь

Власти не планируют проводить концертов, гуляний, хороводов и прочего веселья с фейерверками и без них в новогоднюю ночь. Торжеств не будет. Об этом представители администрации города сообщили, отвечая на вопрос калининградки в соцсетях.
«Проведение праздничных мероприятий в новогоднюю ночь не планируется», — говорится в комментариях под постом.
Ночных гуляний не будет даже у главной елки на площади Победы.
Отметим, Калининград — в числе городов России, в которых в принципе последние годы не проходит никаких мероприятий в новогоднюю ночь. И этот год не станет исключением.