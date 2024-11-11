Суд отправил под домашний арест омича, который спалил здание столовой

Согласно материалам дела, днем 12 декабря 2023 года 59-летний омич самостоятельно проводил работы по отогреву водопроводной трубы в пристройке к зданию столовой на проспекте Губкина, 7. Помещение тогда было в аренде у коммерческой фирмы.