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Суд отправил под домашний арест омича, который спалил здание столовой

Виновник крупного пожара решил самостоятельно отогреть газовой горелкой водопроводную трубу.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд вынес приговор мужчине, по вине которого произошел пожар в здании столовой на проспекте Губкина, 7. Из-за халатного обращения с огнем бизнес понес убытки в размере 6 млн рублей.

Согласно материалам дела, днем 12 декабря 2023 года 59-летний омич самостоятельно проводил работы по отогреву водопроводной трубы в пристройке к зданию столовой на проспекте Губкина, 7. Помещение тогда было в аренде у коммерческой фирмы.

Мужчина нарушил правила пожарной безопасности и из-за неправильного использования газовой горелки огонь распространился вдоль утеплительной стены — это стало причиной крупного пожара. Общий причиненный материальной ущерб составил 6 млн рублей.

Суд признал омича виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере по причине неосторожного общения с огнем. Инстанция назначила мужчине наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.