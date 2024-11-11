Калининград ждет холодное начало недели и потепление к выходным

Новую неделю наш город по-прежнему встречает в антициклоне. Картина за окном в такие периоды практически не меняется, поэтому нас ждет пасмурное небо, практически полное отсутствие ветра и повышенное давление.
В понедельник и вторник синоптики прогнозируют днем +2..+3 градуса, по ночам — от 0 до −1. В среду слегка потеплеет — термометры покажут +4..+5.
В четверг к нам придет циклон. Сразу же начнет понижаться атмосферное давление — за сутки с 767 до 757 миллиметра ртутного столба. Гидрометцентр России ожидает небольшой дождь. Температура поднимется до +6…+8 градусов.
В пятницу показания термометра и давление почти не изменятся. При этом чуть разгонится ветер, чья скорость в порывах поднимется до 10 метров в секунду.
В субботу, по наиболее оптимистичным прогнозам, потеплеет до +10 градусов. Ожидаются дожди, ветер скоростью около 13 метров в секунду и снова падающее давление.
В воскресенье температура вернется к отметкам +6..+7 градусов. В течение дня возможны дожди.