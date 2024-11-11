Как правильно оформить договор ГПХ, в каких случаях его заключают при устройстве на работу

Стоимость страхового года вычисляется по следующей формуле: ~МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на начало года, умноженный на 2,9% и на 12~. Таким образом, лицо, работающее по ГПХ в 2024 году, может претендовать на больничные, если в 2023 году его работодатель или заказчик заплатил в качестве взносов не менее 5 652,22 ₽