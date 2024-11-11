На IV Конгрессе молодых ученых впервые применят ИИ для синхронного перевода

«Впервые для перевода части мероприятий деловой программы наряду с традиционным синхронным переводом будет применен искусственный интеллект. Технология пока доступна в тестовом режиме и поддерживает четыре языка: русский, английский, китайский и французский.. Успешные практики Конгресса молодых ученых будут масштабированы на другие события для удобства наших зарубежных гостей», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.