На IV Конгрессе молодых ученых впервые применят ИИ для синхронного перевода

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) впервые задействуют в ряде сессий IV Конгресса молодых ученых для синхронного перевода, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.
«Впервые для перевода части мероприятий деловой программы наряду с традиционным синхронным переводом будет применен искусственный интеллект. Технология пока доступна в тестовом режиме и поддерживает четыре языка: русский, английский, китайский и французский.. Успешные практики Конгресса молодых ученых будут масштабированы на другие события для удобства наших зарубежных гостей», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.
Отмечается, что участники смогут выбирать нужный язык по QR-кодам в залах деловой программы.
По информации из сообщения, на участие в конгрессе уже подано более 500 заявок из Бразилии, Китая, Белоруссии, Индии, Казахстана, Ирана, Египта, ОАЭ, Узбекистана, ЮАР, Болгарии, Германии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии и других стран.
IV Конгресс молодых ученых состоится 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. ТАСС — информационный партнер конгресса.