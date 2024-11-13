Никаких разводов и мусора: опытные хозяйки моют пол только так — блестит 7 дней подряд

Держать полы в доме чистыми и блестящими на протяжении целой недели задача, с которой справляются не все. Многим приходится мыть их чуть ли не каждый день из-за разводов, пыли и случайных пятен, которые возникают буквально из ниоткуда. Однако опытные хозяйки знают секреты, как добиться идеальной чистоты на несколько дней, не прилагая для этого ежедневных усилий.