Глюкоза рассказала в интервью о скандальном концерте в Красноярске

Глюкоза впервые после скандального концерта в Красноярске в интервью с Федором Игнатьевым рассказала о нем.
По словам Натальи Ионовой, в том, что случился такой скандал, совпали несколько факторов. Во-первых, она принимала антидепрессанты. Именно они так отразились на её поведении. Во-вторых, был тяжелый перелет, смена часовых поясов. Это в итоге привело к такому, несколько развязному поведению на сцене.
«Я была чуть более раскрепощенная, чем обычно. Аудитория к этому была не готова. Для зрителей было неожиданно, что я оказалась в такой ситуации», — рассказала в интервью Глюкоза.
После произошедшего у неё было много вопросов в первую очередь к себе. Она много думала о произошедшем, пытаясь найти не только негативные стороны, но и позитивные. Она услышала много обратной связи, слов поддержки
Напомним, что скандальное выступление произошло в июле на Дне металлурга в Красноярске. Выйдя на сцену, Наталья Ионова вела себя несколько вызывающе, на что обратили внимание многие зрители. В соцсетях озвучивались разные версии, но сама Наталья Ионова говорила, что в произошедшем виноваты антидепрессанты и переживания в связи с произошедшими в семье трудностями. Она переживала из-за смерти своей бабушки.